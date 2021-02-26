12:07  26 февраля
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
11:51  26 февраля
Президент подписал указ о мерах по деоккупации и реинтеграции Крыма
08:31  26 февраля
На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2021, 13:14 286

Киев "желтый", две области "красные": Минздрав обновил список зон карантина

26 февраля 2021, 13:14 286
Читайте також українською мовою
Две области попали в "красную" зону, еще восемь оказались в "оранжевой"
Две области попали в "красную" зону, еще восемь оказались в "оранжевой"
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает RegioNews.

Так, в "красную" зону карантина попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались Киевская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская и Луганская области. Остальные регионы и Киев остаются в "желтой" зоне эпидемиологической опасности.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что по состоянию на 26 февраля в пяти областях превышен показатель госпитализаций пациентов.

В частности, в Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Житомирской (62,8), Черновицкой (86,1) и Закарпатской (82,9) областях.

Напомним, на Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры.

Также сегодня Ляшко назвал условие, когда Черновицкая область может попасть в "красную" зону.

коронавирус Ивано-Франковск Минздрав регионы пандемия область красная зона

В Киеве привили 90 медработников за первый день вакцинации от COVID-19 - Кличко
26 февраля 2021, 12:48
Во Львове разоблачили наркодельцов, которые ежедневно продавали товар на 60 тысяч
26 февраля 2021, 12:26
На Закарпатье развернули еще 200 коек, в области рекорд смертности от CОVID-19
26 февраля 2021, 12:07
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua