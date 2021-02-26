Киев "желтый", две области "красные": Минздрав обновил список зон карантина

Две области попали в "красную" зону, еще восемь оказались в "оранжевой"

Две области попали в "красную" зону, еще восемь оказались в "оранжевой"

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный список зон эпидемиологической опасности и показатели регионов по распространению COVID-19.

Об этом сообщается на сайте министерства, передает RegioNews.

Так, в "красную" зону карантина попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались Киевская, Житомирская, Винницкая, Тернопольская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская и Луганская области. Остальные регионы и Киев остаются в "желтой" зоне эпидемиологической опасности.

В Министерстве здравоохранения также сообщили, что по состоянию на 26 февраля в пяти областях превышен показатель госпитализаций пациентов.

В частности, в Ивано-Франковской (138 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (93,1), Житомирской (62,8), Черновицкой (86,1) и Закарпатской (82,9) областях.

Напомним, на Буковине усиливают карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. В области с 27 февраля закроют школы, заведения общественного питания и развлекательные центры.