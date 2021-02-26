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26 февраля 2021, 12:53 1

В Киеве привили 90 медработников за первый день вакцинации от COVID-19 - Кличко

26 февраля 2021, 12:53 1
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Столица получила 42600 доз препарата Covishield
Столица получила 42600 доз препарата Covishield
Фото: kyivcity.gov.ua
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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице, как во всех регионах страны, стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) и за первый день вакцинации в столице привили 90 медицинских работников.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

Первыми вакцинируют врачей мобильных бригад по иммунизации и медиков Александровской больницы. В этом медучреждении с прошлого года оказали помощь почти 7 тысячам пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В день старта кампании вакцину получили 90 медработников. Сегодня продолжается работа по иммунизации столичных медиков", – сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что уже подготовлены 120 временных пунктов вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах. И 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города.

Ранее сообщалось, что в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

коронавирус вакцина медики мер Виталий Кличко

 
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