В Киеве привили 90 медработников за первый день вакцинации от COVID-19 - Кличко

Столица получила 42600 доз препарата Covishield

Столица получила 42600 доз препарата Covishield

Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице, как во всех регионах страны, стартовала вакцинация против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) и за первый день вакцинации в столице привили 90 медицинских работников.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает RegioNews.

Первыми вакцинируют врачей мобильных бригад по иммунизации и медиков Александровской больницы. В этом медучреждении с прошлого года оказали помощь почти 7 тысячам пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В день старта кампании вакцину получили 90 медработников. Сегодня продолжается работа по иммунизации столичных медиков", – сообщил Виталий Кличко.

Он добавил, что уже подготовлены 120 временных пунктов вакцинации от COVID-19 в учреждениях здравоохранения и интернатах. И 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города.

Ранее сообщалось, что в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.