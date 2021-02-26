Во Львове разоблачили наркодельцов, которые ежедневно продавали товар на 60 тысяч

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков у членов преступной группы

Правоохранители провели 13 санкционированных обысков у членов преступной группы

Фото: из открытых источников

Во Львовской области правоохранители выяснили, что восемь дилеров преступной группы распространяли на территории области каннабис, метадон, амфетамин и наркосодержащие таблетки. В результате санкционированных обысков у злоумышленников изъяли запрещенные вещества на более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Организовал преступную группировку 27-летний житель Львова, который наладил контактную схему распространения запрещенных веществ на территории области. Его "правой рукой" был 52-летний мужчина, который помогал координировать действия членов группы", - говорится в сообщении.

Также в состав группы входили двое поставщиков и четверо сбытчиков – женщина и трое мужчин в возрасте от 24-х до 49-ти лет. Кроме того, один из мужчин не только продавал наркотики, но и использовал свою квартиру как притон.

Организатор группировки задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему и еще трем активным участникам уже сообщено о подозрении.

Наркоторговцам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что полиция пресекла деятельность наркосиндиката, который действовал на территории трех областей.