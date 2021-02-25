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25 февраля 2021, 19:58 21

В Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания - Кива

25 февраля 2021, 19:58 21
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Столичный офис партии обыскивают спецслужбы
Столичный офис партии обыскивают спецслужбы
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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", продолжаются задержания работников офиса.

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, передает RegioNews.

Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь", - заявил он в эфире одного из российских телеканалов.

СМИ также обнародовали видео Ильи Кивы из киевского офиса партии.

В Офисе ОПЗЖ в Киеве идут обыски. Многие спецназа. Идут задержания", - написало издание Страна.UA.

Напомним, своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Также введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

ОПЗЖ Киев СБУ обыски задержания Илья Кива

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