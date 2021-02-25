В Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания - Кива

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, передает RegioNews.

Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает. Внизу идет прием, идет работа спецназа СБУ. В таких условиях мы на сегодняшний день находимся. Арестовывают сотрудников офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь", - заявил он в эфире одного из российских телеканалов.