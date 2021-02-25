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Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
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25 февраля 2021, 18:10 7

Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

25 февраля 2021, 18:10 7
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Враг продолжает осуществлять вооруженные провокации
Фото: из открытых источников
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25 февраля в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Павлополя противник применил автоматические станковые гранатометы, а возле Славного - станковые противотанковые гранатометы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - рассказали в штабе.

Также в течение суток саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 39 взрывоопасных предметов.

Напомним, 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.

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