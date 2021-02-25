Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Враг продолжает осуществлять вооруженные провокации

Враг продолжает осуществлять вооруженные провокации

Фото: из открытых источников

25 февраля в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС пять раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Так, недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Павлополя противник применил автоматические станковые гранатометы, а возле Славного - станковые противотанковые гранатометы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - рассказали в штабе.

Также в течение суток саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 39 взрывоопасных предметов.

Напомним, 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.