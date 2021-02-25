Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
25 февраля в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС пять раз нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Так, недалеко от населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, вблизи Павлополя противник применил автоматические станковые гранатометы, а возле Славного - станковые противотанковые гранатометы.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - рассказали в штабе.
Также в течение суток саперы разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 39 взрывоопасных предметов.
Напомним, 24 февраля российско-оккупационные войска осуществили четыре нарушения режима прекращения огня в направлении позиций Вооруженных Сил Украины.