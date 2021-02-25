Зеленский обещает восстановить аэропорт в Мариуполе

Мариупольский аэропорт расположен в 22 километрах от линии фронта, что, по словам президента, усложняет задачу

Мариупольский аэропорт расположен в 22 километрах от линии фронта, что, по словам президента, усложняет задачу

Офис президента

Об этом он заявил во время заседания Совета развития громад и территорий, пишет RegioNews.

"В любом случае мы обновим аэропорт, всё сделаем. В любом случае, потому что мы знаем, к чему мы идём, и самолёты из Мариуполя будут летать. Это важно", - сказал он.

При этом он указал на то, что Мариупольский аэропорт находится в 22 километрах от линии фронта. Поэтому пока временным вариантом может стать запуск нового аэропорта, который географически будет расположен между Донецкой и Луганской областями.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.