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25 февраля 2021, 18:28 4

Зеленский обещает восстановить аэропорт в Мариуполе

25 февраля 2021, 18:28 4
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Мариупольский аэропорт расположен в 22 километрах от линии фронта, что, по словам президента, усложняет задачу
Мариупольский аэропорт расположен в 22 километрах от линии фронта, что, по словам президента, усложняет задачу
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать всё для восстановления аэропорта в Мариуполе.

Об этом он заявил во время заседания Совета развития громад и территорий, пишет RegioNews.

"В любом случае мы обновим аэропорт, всё сделаем. В любом случае, потому что мы знаем, к чему мы идём, и самолёты из Мариуполя будут летать. Это важно", - сказал он.

При этом он указал на то, что Мариупольский аэропорт находится в 22 километрах от линии фронта. Поэтому пока временным вариантом может стать запуск нового аэропорта, который географически будет расположен между Донецкой и Луганской областями.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине появится конгресс местных властей при президенте.

Донбасс Украина президент аэропорт Мариуполь

 
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