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25 февраля 2021, 18:17 26

В Киеве более 1900 коммунальных предприятий, большая часть – убыточные – депутат Трубицын

25 февраля 2021, 18:17 26
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По мнению депутата, в Киеве есть ряд коммунальных предприятий, от эффективности работы которых напрямую зависит качество городской среды
По мнению депутата, в Киеве есть ряд коммунальных предприятий, от эффективности работы которых напрямую зависит качество городской среды
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Только 5% коммунальных предприятий столицы приносят прибыль, остальные – поддерживаются за счёт городского бюджета.

Об этом в интервью изданию "Деловая столица" заявил депутат Киевского городского совета, глава комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, передает RegioNews.

"В наших ближайших планах – проверка и увеличение эффективности работы районных администраций, которые являются крупнейшими распорядителями средств в городе. То же самое касается коммунальных предприятий. Их в городе невероятное количество – 1900. Большинство из них убыточны, многие – вообще не несут никакой смысловой нагрузки для города. Есть такие, которые существуют лишь на бумаге, в то же время, на их содержание тратятся деньги с городского бюджета. Прибыльными являются лишь 83 предприятия, то есть, менее 5%", – отметил депутат.

В то же время, по мнению депутата, в Киеве есть ряд коммунальных предприятий, от эффективности работы которых напрямую зависит качество городской среды: состояние и безопасность дорог, качество воды, теплоснабжения, насколько комфортными и доступными являются парки, скверы, набережные.

Трубицын также сообщил, что считает необходимым проведение масштабного аудита коммунальных предприятий.

"Те из них, которые являются стратегическими для города, должны получать чёткие показатели эффективности (KPI), стать более прозрачными, публичными, и приносить городу пользу, а не вредить. Мы также должны решить судьбу коммунальных предприятий, которые являются непрофильными для города или существуют только на бумаге", - отметил он.

Напомним, ранее пресс-служба депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына заявила, что в Киеве демонтировали незаконную газовую заправку.

Киев дороги коммунальные предприятия депутат Интервью

 
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