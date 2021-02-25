Шарий не явился на допрос в СБУ из-за статуса беженца: его объявили в розыск
Сегодня, 25 февраля, должен был состояться повторный допрос блогера Анатолия Шария, против которого СБУ расследует дело по статье "государственная измена", однако он не явился из-за того, что проживает в Испании и имеет статус беженца. Вместо него в СБУ приехал адвокат Валентин Рыбин.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.
Из-за очередной неявки Шария, СБУ направило ходатайство в Печерский районный суд для получения разрешения на задержание блогера и применение к нему меры пресечения в виде содержания под стражей. Также спецслужба объявила лидера "Партии Шария" в розыск после того, как он не явился на допрос 25 февраля.
В свою очередь, после ознакомления с материалами дела, блогер и адвокаты прокомментировали отсутствие доказательств у СБУ. Адвокат Валентин Рыбин заявил, что в подозрении нет доказательств госизмены и это "полная ерунда и абсолютная бредятина".
Там только протоколы осмотра роликов Шария, ссылки на какие-то сайты, пару экспертиз о том, что в материалах блогера присутствуют призывы к возбуждению у населения Украины и РФ межнациональной розни", - добавил адвокат.
Напомним, адвокаты блогера заявили, что выдача Шария Украине невозможна, поскольку он в Евросоюзе имеет статус беженца.
16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.
22 февраля в СБУ заявили, что Шарий не явился на допрос и скрывается от следствия.