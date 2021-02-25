Шарий не явился на допрос в СБУ из-за статуса беженца: его объявили в розыск

Его адвокат заявил, что в подозрении нет доказательств госизмены и это "полная ерунда

Его адвокат заявил, что в подозрении нет доказательств госизмены и это "полная ерунда

Фото: из открытых источников

Сегодня, 25 февраля, должен был состояться повторный допрос блогера Анатолия Шария, против которого СБУ расследует дело по статье "государственная измена", однако он не явился из-за того, что проживает в Испании и имеет статус беженца. Вместо него в СБУ приехал адвокат Валентин Рыбин.

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