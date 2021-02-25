11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
08:11  25 февраля
Манипуляторы и провокаторы: штаб ООС обвинил боевиков в нарушении режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 13:17 180

Тотальный правовой беспредел: главред "Страна.ua" Гужва о блокировании 426 сайтов СМИ

25 февраля 2021, 13:17 180
Читайте також українською мовою
Для некоторых сайтов это "просто смерть", считает главред 
Для некоторых сайтов это "просто смерть", считает главред 
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва называет требование правоохранителей о блокировке 426 сайтов СМИ "полным и тотальным правовым беспределом".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Страна".

Вслед за четырьмя телеграмм-каналами по той же схеме (через решение суда о "наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов") нацполиция предписала заблокировать сразу 426 сайтов!", - отмечает он.

По его словами, отрабатывается механизм ускоренной блокировки доступа к любым сайтам в Украине, что является полным и тотальным правовым беспределом.

И если РБК это переживет (Украина - это не главный рынок), то для сайтов вроде "20 минут", которые создавались годами, это просто смерть", - заключил он.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине доступ к 426 сайтам.

Также сегодня, интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации направила провайдерам решение суда.

Ранее стало известно, что СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержания в этом деле.

сайт Постановление суд соцсети интернет РФ блокировка

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua