Тотальный правовой беспредел: главред "Страна.ua" Гужва о блокировании 426 сайтов СМИ

Для некоторых сайтов это "просто смерть", считает главред

Для некоторых сайтов это "просто смерть", считает главред

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Страна".

Вслед за четырьмя телеграмм-каналами по той же схеме (через решение суда о "наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов") нацполиция предписала заблокировать сразу 426 сайтов!", - отмечает он.

По его словами, отрабатывается механизм ускоренной блокировки доступа к любым сайтам в Украине, что является полным и тотальным правовым беспределом.

И если РБК это переживет (Украина - это не главный рынок), то для сайтов вроде "20 минут", которые создавались годами, это просто смерть", - заключил он.

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева постановил заблокировать в Украине доступ к 426 сайтам.

Также сегодня, интернет-провайдеры должны закрыть доступ к Telegram-каналам, связанным с РФ, - Нацкомиссия. Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации направила провайдерам решение суда.

Ранее стало известно, что СБУ требует от провайдеров заблокировать Telegram-каналы, которые связывают с РФ. Ранее сотрудники СБУ провели задержания в этом деле.