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25 февраля 2021, 15:47 1020

Протестующие на Майдане ФОПы пытаются "достучаться до президента" под КВЦ "Парковый"

25 февраля 2021, 15:47 1020
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Они пришли туда, узнав, что там будет президент
Они пришли туда, узнав, что там будет президент
Фото PavlovskyNews
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Протестующие на Майдане ФОПы пришли под КВЦ "Парковый", когда узнали, что там будет президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Предприниматели, протестующие на Майдане, пришли под КВЦ "Парковый", узнав, что там будет президент Владимир Зеленский.

Предприниматели жалуются, что глава государства их не слышит, но они не теряют надежды достучаться до президента.

Сегодня в "Парковом" проходит заседание Совета развития общин и территорий, участие в котором накануне анонсировал Зеленский.

Как сообщалось, после перерыва в протестах, объявленного на дни памяти Героев Небесной Сотни, 22 февраля ФОПы под ОП вовсю дудят, чтобы их услышали, и требуют личной встречи с президентом. Заканчивать протесты они не собираются.

Владимир Зеленский протесты президент предприниматели ФОП акции протеста

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