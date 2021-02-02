Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м

В 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составил 78,4 миллиарда из 80,9 миллиарда гривен.

В 2020 году объем выделенных средств из Фонда борьбы с COVID-19 составил 78,4 миллиарда из 80,9 миллиарда гривен.

Фото из открытых источников

Средства из «ковидного» фонда направлялись для закупки аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для повышения надбавок и доплат к зарплате медикам и другим работникам, которые лечат больных COVID-19, на обеспечение подачей кислорода заведений здравоохранения и тому подобное.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

В правительстве отмечают, что по общему фонду использовано 63,7 миллиарда гривен из выделенных 72 миллиардов гривен, специальным фондом 2,8 миллиарда гривен из выделенных 6,4 миллиарда гривен.

В правительстве рассказали, что Государственное агентство автомобильных дорог использовало 25,7 миллиарда из 26,2 миллиарда гривен, или 98,3% для развития сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Минздрав потратил по общему фонду 17,8 миллиарда из 20,4 миллиарда гривен, или 86,8%, выделенные специальным фондом 1,4 миллиарда гривен – не использованы, отметили в правительстве.

Средства были направлены для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для повышения надбавок и доплат к заработной плате медикам и другим работникам, которые лечат больных COVID-19, на обеспечение подачей кислорода учреждений здравоохранения, – добавили в Кабмине.

В пресс-службе проинформировали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства использовало 8,8 миллиарда гривен из 10,7 миллиарда гривен, или 82,1%.

Средства были направлены для выплаты пособия по безработице, для единовременной компенсации субъектам хозяйствования по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, для выплаты единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования, – говорится в сообщении.

В правительстве сообщили, что Министерство социальной политики реализовало по общему фонду 4 миллиарда гривен из 6,8 миллиарда гривен, или 59,8%, по специальному фонду – 2,8 миллиарда гривен грн из 5,0 млрд гривен, или 55,5%.

По данным Кабмина, средства пошли на страховые выплаты по временной нетрудоспособности, выплаты членам семей умерших от COVID-19 медиков, помощь на детей физических лиц-предпринимателей, предоставление одноразовой материальной помощи застрахованным лицам в связи с потерей доходов в случае полного запрета сферы их деятельности во время карантина.

Как сообщалось ранее, в Счетной палате полагают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства из "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн.