В Украине спроектируют новый аэропорт на Донбассе - Зеленский

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей

Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей

Фото: из открытых источников

На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт именно для гражданских рейсов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

Ранее сообщалось, что в Украине скоро начнется реализация проекта пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс", который поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.