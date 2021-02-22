В Украине спроектируют новый аэропорт на Донбассе - Зеленский
На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт именно для гражданских рейсов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает RegioNews.
Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил Зеленский.
Он также добавил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.
Ранее сообщалось, что в Украине скоро начнется реализация проекта пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс", который поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.