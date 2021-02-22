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22 февраля 2021, 11:42 166

В Украине спроектируют новый аэропорт на Донбассе - Зеленский

22 февраля 2021, 11:42 166
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Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей
Аэропорт построят для жителей Донецкой и Луганской областей
Фото: из открытых источников
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На подконтрольной территории Донбасса планируют построить новый аэропорт именно для гражданских рейсов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Между Луганской и Донецкой областями сейчас будут находить точку, и в этом году мы начнем проектирование нового серьезного аэропорта для этих двух областей", - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что на Закарпатье планируется в ближайшие два года построить новый аэропорт, поскольку у аэропорта "Ужгород" есть ряд стратегических проблем, в частности необходимость захода на посадку с использованием авиапространства Словакии.

Ранее сообщалось, что в Украине скоро начнется реализация проекта пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс", который поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

Донбасс Владимир Зеленский строительство президент аэропорт

 
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