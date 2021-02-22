Зеленский объяснил, почему Украина не получила от МВФ транш на 700 млн долларов
Есть много причин, почему Международный валютный фонд (МВФ) не предоставил Украине транш кредита в размере 700 млн долларов, в том числе и потому, что власть должна принять ряд важных законов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украины 30" передает RegioNews.
По его словам, Украина находится в программе Международного валютного фонда, за которой уже получила 2,1 млрд долларов.
Всего в этой программе три транша: 700 еще миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал глава государства.
Такими причинами он считает закон о Высшем совете правосудия (ВРП), который, по словам Зеленского, уже зарегистрирован, как и законопроект о НАБУ.
Глава государства заверил, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года, и в случае проблем с его получением, у государства есть "план Б".
Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть план Б, план В", - сказал президент.
Напомним, ранее миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля, завершила работу без договоренности о пересмотре программы stand by.