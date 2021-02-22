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22 февраля 2021, 11:55 140

Зеленский объяснил, почему Украина не получила от МВФ транш на 700 млн долларов

22 февраля 2021, 11:55 140
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Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года
Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года
Фото: Офис президента
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Есть много причин, почему Международный валютный фонд (МВФ) не предоставил Украине транш кредита в размере 700 млн долларов, в том числе и потому, что власть должна принять ряд важных законов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украины 30" передает RegioNews.

По его словам, Украина находится в программе Международного валютного фонда, за которой уже получила 2,1 млрд долларов.

Всего в этой программе три транша: 700 еще миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал глава государства.

Такими причинами он считает закон о Высшем совете правосудия (ВРП), который, по словам Зеленского, уже зарегистрирован, как и законопроект о НАБУ.

Глава государства заверил, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года, и в случае проблем с его получением, у государства есть "план Б".

Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть план Б, план В", - сказал президент.

Напомним, ранее миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля, завершила работу без договоренности о пересмотре программы stand by.

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