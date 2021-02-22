Зеленский объяснил, почему Украина не получила от МВФ транш на 700 млн долларов

Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года

Он уверяет, что наше государство получит транш от МВФ до конца 2021 года

Фото: Офис президента

Есть много причин, почему Международный валютный фонд (МВФ) не предоставил Украине транш кредита в размере 700 млн долларов, в том числе и потому, что власть должна принять ряд важных законов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украины 30" передает RegioNews. По его словам, Украина находится в программе Международного валютного фонда, за которой уже получила 2,1 млрд долларов. Всего в этой программе три транша: 700 еще миллионов и еще 700 миллионов. Сейчас должны они были предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще 700 миллионов. Программа не выполнена из-за некоторых вещей. Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", - сказал глава государства. Такими причинами он считает закон о Высшем совете правосудия (ВРП), который, по словам Зеленского, уже зарегистрирован, как и законопроект о НАБУ. Глава государства заверил, что Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2021 года, и в случае проблем с его получением, у государства есть "план Б". Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет - у нас всегда есть план Б, план В", - сказал президент. Напомним, ранее миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля, завершила работу без договоренности о пересмотре программы stand by. В Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс" - Зеленский.

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