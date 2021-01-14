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14 января 2021, 10:40 1

В Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА

14 января 2021, 10:40 1
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ВЦА могут образовываться в объединенных территориальных общинах
ВЦА могут образовываться в объединенных территориальных общинах
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В Украине определили условия создания военно-гражданских администраций. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.

Как пишет RegioNews, вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон говорит, что ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах. Их могут создавать в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и / или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранение от выполнения своих полномочий.

Руководителя ВГА населенных пунктов освобождает от должности руководитель соответствующего областного военно-гражданской администрации в случае: нарушения им Конституции Украины и законов Украины;

  • потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;
  • признание его судом недееспособным;
  • выезда на жительство в другую страну;
  • вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
  • нарушения им требований относительно несовместимости;
  • заявления об увольнении с должности по собственному желанию; прекращения полномочий соответствующего ВГА населенных пунктов;
  • по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Если областная ВГА не образовалась, такого руководителя освобождает глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.

Напомним, 17 декабря Рада урегулировала создание в теробщин военно-гражданских администраций.

Украина правительство закон законопроект
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