В Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА
В Украине определили условия создания военно-гражданских администраций. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.
Как пишет RegioNews, вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".
Закон говорит, что ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах. Их могут создавать в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.
Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и / или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранение от выполнения своих полномочий.
Руководителя ВГА населенных пунктов освобождает от должности руководитель соответствующего областного военно-гражданской администрации в случае: нарушения им Конституции Украины и законов Украины;
- потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;
- признание его судом недееспособным;
- выезда на жительство в другую страну;
- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- нарушения им требований относительно несовместимости;
- заявления об увольнении с должности по собственному желанию; прекращения полномочий соответствующего ВГА населенных пунктов;
- по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.
Если областная ВГА не образовалась, такого руководителя освобождает глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.
Напомним, 17 декабря Рада урегулировала создание в теробщин военно-гражданских администраций.