В Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА

ВЦА могут образовываться в объединенных территориальных общинах

ВЦА могут образовываться в объединенных территориальных общинах

В Украине определили условия создания военно-гражданских администраций. Сегодня соответствующий закон вступил в силу.

Как пишет RegioNews, вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Закон говорит, что ВГА могут образовываться в объединенных территориальных общинах. Их могут создавать в случае, если Центральная избирательная комиссия установит невозможность обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях.

Такие администрации также образуются на территории теробщин, если их сельские, поселковые, городские советы и / или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них Конституцией и законами полномочия, в том числе в результате фактического самороспуска или самоустранение от выполнения своих полномочий.

Руководителя ВГА населенных пунктов освобождает от должности руководитель соответствующего областного военно-гражданской администрации в случае: нарушения им Конституции Украины и законов Украины;

потери им гражданства, выявления факта двойного гражданства;

признание его судом недееспособным;

выезда на жительство в другую страну;

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

нарушения им требований относительно несовместимости;

заявления об увольнении с должности по собственному желанию; прекращения полномочий соответствующего ВГА населенных пунктов;

по инициативе руководителя областной военно-гражданской администрации и по другим основаниям, предусмотренным законом.

Если областная ВГА не образовалась, такого руководителя освобождает глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. А в случае образования ВГА в районе проведения операции объединенных сил - Командующий объединенных сил.

Напомним, 17 декабря Рада урегулировала создание в теробщин военно-гражданских администраций.