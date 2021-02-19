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На Донбассе боевики трижды нарушали "тишину", обошлось без потерь
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19 февраля 2021, 17:56 8

На Донбассе боевики трижды нарушали "тишину", обошлось без потерь

19 февраля 2021, 17:56 8
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Враг стрелял из запрещенного вооружения возле Зайцево
Враг стрелял из запрещенного вооружения возле Зайцево
Фото: из открытых источников
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19 февраля в течение суток в зоне проведения операции объединенных сил было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра недалеко от населенного пункта Зайцево", - говорится в сообщении.

Также вблизи населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК были проинформированы представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Кроме того, в течение суток на Донбассе саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 190 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

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