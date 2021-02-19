Зеленський підписав укази про створення військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях

В Донецькій області створено 10 адміністрацій, у Луганській - 8

В Донецькій області створено 10 адміністрацій, у Луганській - 8

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про реорганізацію і створення військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Згідно з указом №61/2021 "Про освіту і реорганізації військово-цивільних адміністрацій в Донецькій області" були реорганізовані військово-цивільні адміністрації міст Торецьк, Волноваха, Авдіївка, Красногорівка та Мар'їнка, а також селищ і сіл Зайцево, Комінтерново, Водяне, Широкіно і Бердянське.

Також у Донецькій області утворені Світлодарська, Торецька, Волноваська, Вугледарская, Авдіївська, Мар'їнська міська військово-цивільні адміністрації, а також Мирненська, Ольгінська, Сартанська і Очеретинська селищні військово-цивільні адміністрації.

Згідно з указом №62/2021 "Про освіту і реорганізації військово-цивільних адміністрацій в Луганській області" були реорганізовані військово-цивільні адміністрації міст Сєвєродонецьк, Золоте, Лисичанськ, Щастя, а також селищ і сіл Катеринівка, Жолобок, Кримське, Троїцьке, Новозавновка, Нижня Вільхова, Верхня Вільхова, Малинове, Гребля, Пшеничне, Трьохізбенка, Кряківка, Лобачево, Лопаскино і Оріхове-Донецьке.

У Луганській області утворено Горську, Лисичанську, Попаснянскую, Сіверськодонецьку, Щастинську міські військово-цивільні адміністрації, а також Станично-Луганську, Нижньотепловську і Широківську селищні та сільські військово-цивільні адміністрації.

Командувачу об'єднаних сил, головам Донецької і Луганської обласних державних адміністрацій доручено здійснити у відповідності з законом України "Про військово-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням та реорганізацією військово-цивільних адміністрацій та поінформувати про результати.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 14 січня в Україні набув чинності закон про умови створення ВЦА. ВЦА можуть утворюватися в об'єднаних територіальних громадах.