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27 января 2021, 12:39 6

В Минюсте похвастались своими заработками на платных камерах в СИЗО

27 января 2021, 12:39 6
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Платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах
Платные камеры уже есть в 26 следственных изоляторах
Фото: Facebook
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В Министерстве юстиции сообщили, что более чем 2,2 миллиона гривен получили украинские следственные изоляторы за реализацию камер с улучшенными условиями пребывания.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

2 276 287 гривен - именно столько по состоянию на 26 января получили украинские следственные изоляторы", - говорится в сообщении.

Полученные средства планируют направить на восстановление бесплатных камер СИЗО.

В январе этого года к проекту создания платных камер присоединились еще 4 следственных изолятора. Помещения с улучшенными условиями содержания заключенных обустроили в ГУ "Бахмутское УИН (№ 6)", в Мариупольском, Кропивницком и Измаильском СИЗО.

Напомним, ранее Малюська предлагал изменить в Украине условия пожизненного заключения.

Минюст СИЗО деньги тюрьма камеры
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