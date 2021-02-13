У Зеленского рассказали, что СНБО обсудит 19 февраля

Прошлое заседание СНБО состоялось 2 февраля

Прошлое заседание СНБО состоялось 2 февраля

Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский запланировал заседание Совета национальной безопасности и обороны на 19 февраля для принятия решений, направленных на устранение угроз национальной безопасности государства.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис Президента.

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в границах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", - подчеркивается в сообщении.

Как отметили в ОП, общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро.

"Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня в системном противодействии", - добавили в Офисе главы государства.

Также отмечается, что для Зеленского является безусловным приоритетом выполнение конституционной обязанности Президента по обеспечению национальной безопасности государства. "Решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы Совета национальной безопасности и обороны, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства", - отметили в ОП.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский собирает СНБО - заседание состоится 19 февраля.