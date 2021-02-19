08:54  19 февраля
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
08:39  19 февраля
Телеканал Порошенко "Прямой" не планировали закрывать на заседании СНБО - Мендель
08:11  19 февраля
На Донбассе очередное нарушение зафиксировано четыре обстрелы позиций ООС
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2021, 10:36 86

120 школ Закарпатья перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

19 февраля 2021, 10:36 86
Читайте також українською мовою
Закарпатская область входит в пятерку регионов с наиболее стремительным распространением болезни
Закарпатская область входит в пятерку регионов с наиболее стремительным распространением болезни
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области уже 120 школ перевели на дистанционную форму обучения из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Игоря Шинкарюка, передает RegioNews.

Во вторник, 16 февраля, в области таких школ насчитывалось 72. Шинкарюк сообщил, что больше всего школ перевели на "дистанционку" на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде.

За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в Перечинской территориальной общине увеличился на 400%.

По данным областного центра общественного здоровья, за минувшие сутки на Закарпатье подтвердили коронавирус в 397 пациентов.

Напомним, в Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19, наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Ужгород Закарпатье коронавирус школы ОГА

Степанов полетел в Индию договариваться о вакцине для украинцев
19 февраля 2021, 10:00
"Не дождалась вакцины": нардеп от ЕС заразилась коронавирусом
19 февраля 2021, 09:41
В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
19 февраля 2021, 08:54
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
"Ахметовский" мэр Доброполья, волонтерка из Киева или продюсер от Медведчука: кто выиграет довыборы в Раду по 50-му округу
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua