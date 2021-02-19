120 школ Закарпатья перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19

Закарпатская область входит в пятерку регионов с наиболее стремительным распространением болезни

Закарпатская область входит в пятерку регионов с наиболее стремительным распространением болезни

Фото: из открытых источников

В Закарпатской области уже 120 школ перевели на дистанционную форму обучения из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Игоря Шинкарюка, передает RegioNews.

Во вторник, 16 февраля, в области таких школ насчитывалось 72. Шинкарюк сообщил, что больше всего школ перевели на "дистанционку" на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде.

За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в Перечинской территориальной общине увеличился на 400%.

По данным областного центра общественного здоровья, за минувшие сутки на Закарпатье подтвердили коронавирус в 397 пациентов.

Напомним, в Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19, наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Винницкой областях.