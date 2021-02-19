120 школ Закарпатья перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
В Закарпатской области уже 120 школ перевели на дистанционную форму обучения из-за стремительного распространения коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Игоря Шинкарюка, передает RegioNews.
Во вторник, 16 февраля, в области таких школ насчитывалось 72. Шинкарюк сообщил, что больше всего школ перевели на "дистанционку" на Раховщине, Хустщине и в Ужгороде.
За последнюю неделю показатель заболеваемости COVID-19 в Перечинской территориальной общине увеличился на 400%.
По данным областного центра общественного здоровья, за минувшие сутки на Закарпатье подтвердили коронавирус в 397 пациентов.
Напомним, в Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19, наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Винницкой областях.