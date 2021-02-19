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В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19
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19 февраля 2021, 08:54 297

В Украине за сутки более шести тысяч новых случаев COVID-19

19 февраля 2021, 08:54 297
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Наибольшее количество новых случаев выявили в Ивано-Франковской и Винницкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 18 февраля COVID-19 диагностировали у 6531 человека, зафиксировано 120 летальных случаев, были госпитализированы 2304 человека, 5857 пациентов выздоровели.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

6531 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 февраля. Среди заболевших - 418 детей и 285 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), городе Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 293 672 лица;
  • выздоровело - 1 139 977 человек;
  • летальных исходов - 24 972;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 651 624.

Напомним, сутками ранее в Украине COVID-19 диагностировали у 6237 человек.

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