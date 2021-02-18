В регионах усилят карантин и контроль за его соблюдением

Местным властям рекомендовали принимать решение об ограничении на отдельных территориях в зависимости от эпидемиологической ситуации

Местным властям рекомендовали принимать решение об ограничении на отдельных территориях в зависимости от эпидемиологической ситуации

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения и контроль за их соблюдением в регионах, а также повысить способность медицинской системы принимать большее количество больных COVID-19.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

На заседании обсуждалась проблема широкого распространения коронавируса в западных регионах государства: в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

Сейчас ситуация контролируется. В то же время, определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койко-места для больных СОVID-19, обеспечим их кислородом. Меры должны быть комплексными. И без усиления карантинных ограничений и контроля за ними, в частности, со стороны руководства областей, ситуацию удержать будет крайне сложно", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В ходе заседания члены комиссии заслушали глав областей, в которых фиксируют значительное распространение COVID-19. Были определены проблемы, которые являются локальными для каждого региона.

Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА. Сейчас к проверкам привлекаются работники полиции, Госпродпотребслужбы, представители местной власти, и эти меры нужно продолжать и усиливать", - говорится в сообщении.

Местным властям рекомендовали принимать решение об ограничении на отдельных территориях, где были зафиксированы вспышки заболевания.

Речь идет о посещении учебных заведений, работе заведений питания и отдыха, контроле въезда/выезда в населенные пункты и тому подобное. В то же время, будет создан резервный фонд койкомест, где при необходимости оперативно будут размещать больных СОVID-19", - сообщили в Кабмине.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.