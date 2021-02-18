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18 лютого 2021, 20:13 307

В регіонах посилять карантин та контроль за його дотриманням

18 лютого 2021, 20:13 307
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Місцевій владі рекомендували приймати рішення про обмеження на окремих територіях в залежності від епідеміологічної ситуації
Місцевій владі рекомендували приймати рішення про обмеження на окремих територіях в залежності від епідеміологічної ситуації
Фото: із відкритих джерел
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Держкомісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження та контроль за їх дотриманням у регіонах, а також підвищити здатність медичної системи приймати більшу кількість хворих COVID-19.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

На засіданні обговорювали проблему значного поширення коронавірусу в західних регіонах держави: у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях.

Наразі ситуація контрольована. Водночас визначено лікарні, де за потреби буде розгорнуто додаткові ліжкомісця для хворих на СОVID-19, забезпечено їх киснем. Заходи мають бути комплексними. І без посилення карантинних обмежень та контролю за ними, зокрема, з боку керівництва областей, ситуацію утримати буде вкрай складно”, - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Під час засідання члени комісії заслухали голів областей, у яких фіксують значне поширення COVID-19. Було визначено проблеми, які є локальними для кожного регіону.

Комісія прийняла рішення про посилення контролю за дотриманням карантинних обмежень, в тому числі й з боку керівництва ОДА. Наразі до перевірок залучаються працівники поліції, Держпродспоживслужби, представники місцевої влади, і ці заходи потрібно продовжувати та посилювати”, - йдеться в повідомленні.

Місцевій владі рекомендували приймати рішення про обмеження на окремих територіях, де було зафіксовано спалахи захворювання.

Йдеться, зокрема, про відвідування навчальних закладів, роботу закладів харчування та відпочинку, контроль в’їзду/виїзду до населених пунктів тощо. Водночас буде створено резервний фонд ліжкомісць, де за потреби оперативно розміщатимуть хворих на СОVID-19", - повідомили в Кабміні.

Нагадаємо, на Прикарпатті вводять жорсткий карантин через критичну ситуацію з COVID-19. Мер Львова Андрій Садовий заявляв, що Львів може прийняти частину COVID-пацієнтів з Прикарпаття.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську центральна лікарня переповнена хворими COVID-19.

регіони коронавірус Нарада Обмеження карантин

В регіонах посилять карантин та контроль за його дотриманням
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