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18 февраля 2021, 13:57 54

Нардепы назначили нового судью КСУ

18 февраля 2021, 13:57 54
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Народные депутаты поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа"
Народные депутаты поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа"
Фото из открытых источников
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Верховная Рада назначила Виктора Кичуна новым судьей Конституционного суда Украины. Народные депутаты поддержали кандидатуру от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Рада выбирала среди таких кандидатов: Ольга Боднар-Петровская (субъект представления - фракция "Батьківщина"), Виктор Кичун ("Слуга народу"), Юрий Павленко ("Оппозиційна платформа - "За життя"), Руслан Сидорович ("Голос").

Виктор Кичун - доцент кафедры конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого.

Согласно официальной биографии, Виктор Кичун имеет также опыт работы адвокатом.

Напомним, у Зеленского отреагировали на то, что судьи подали в КСУ из-за недополученного вознаграждения.

судьи судья Верховная Рада Конституционный суд парламент

 
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