"Сажать будем?": нардеп Гончаренко раскритиковал отчет генпрокурора Венедиктовой в Раде

В парламенте ожидают на "посадки" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас"

В парламенте ожидают на "посадки" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас"

Фото: УНИАН

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады раскритиковал отчет генерального прокурора Ирины Венедиктовой перед нардепами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа. Как считает Гончаренко, обращаясь к Венедиктовой, "Вы видите соринку в глазу оппозиции, но не видите такие бревна в глазу власти как Татаров, Ермак и "слуги” - коррупционеры". Мы сегодня слушали отчет генерального прокурора, но не услышали где же те чиновники, которые сели за этот год? Где возвращенные миллиарды из "Большого воровства” или иных сегодняшних коррупционных кормушек? Так и должен начинаться настоящий отчет генпрокурора", - отметил нардеп. По словам нардепа, от генпрокурора ждут наказания тех, кто убивал украинцев семь лет назад во время Революции Достоинства, ждут что "слуги” - коррупционеры будут встречаться с прокурором в зале суда, а не слушая отчет в Верховной Раде. До весны осталось 10 дней. Сажать будем? Ждем посадки топ-коррупционеров нынешней власти уже здесь и сейчас", - резюмировал Гончаренко. Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе.

.