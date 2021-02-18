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18 февраля 2021, 11:50 19

"Сажать будем?": нардеп Гончаренко раскритиковал отчет генпрокурора Венедиктовой в Раде

18 февраля 2021, 11:50 19
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В парламенте ожидают на "посадки" топ-коррупционеров "уже здесь и сейчас"
Фото: УНИАН
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Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко с трибуны Верховной Рады раскритиковал отчет генерального прокурора Ирины Венедиктовой перед нардепами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал нардепа.

Как считает Гончаренко, обращаясь к Венедиктовой, "Вы видите соринку в глазу оппозиции, но не видите такие бревна в глазу власти как Татаров, Ермак и "слуги” - коррупционеры".

Мы сегодня слушали отчет генерального прокурора, но не услышали где же те чиновники, которые сели за этот год? Где возвращенные миллиарды из "Большого воровства” или иных сегодняшних коррупционных кормушек? Так и должен начинаться настоящий отчет генпрокурора", - отметил нардеп.

По словам нардепа, от генпрокурора ждут наказания тех, кто убивал украинцев семь лет назад во время Революции Достоинства, ждут что "слуги” - коррупционеры будут встречаться с прокурором в зале суда, а не слушая отчет в Верховной Раде.

До весны осталось 10 дней. Сажать будем? Ждем посадки топ-коррупционеров нынешней власти уже здесь и сейчас", - резюмировал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Венедиктова рассказала в Раде о проделанной за год работе.

ВР коррупция Ирина Венедиктова тюрьма Европейская солидарность Алексей Гончаренко

 
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