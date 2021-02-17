Школам Буковины рекомендуют перейти на дистанционное обучение

Доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время выросла с 3% до 8%.

Доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время выросла с 3% до 8%.

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Рекомендацию о дистанционном обучении приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Черновицкой ОГА.

По состоянию на 17 февраля в школах края COVID-19 болеют 233 ученики, 152 педагоги, 28 работников технического персонала. Поэтому следует принять неотложных мер, которые помогут сохранить здоровье детей и учителей, - сообщает пресс-служба ОГА.

Кроме того, по словам главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, доля детей в общем числе больных на коронавирус в последнее время выросла с 3% до 8%.

Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь семью. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учреждения образования, – сказала Наталья Гопко.

Кроме того, в Черновцах также почти на 30% превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ. В области этот показатель пока в пределах нормы, однако за последнюю неделю количество заболевших на острые респираторные вирусные и инфекции увеличилось на 17,5%.

Руководствуясь рекомендациями областной комиссии ТЭБ и ЧС, решения относительно обучения в школах должны принять комиссии по вопросам ТБ и ЧС в территориальных общинах.

Как сообщалось, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. В больницах почти 100% заполняемость коек, больным не хватает кислорода.