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17 февраля 2021, 19:12 57

Школам Буковины рекомендуют перейти на дистанционное обучение

17 февраля 2021, 19:12 57
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Доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время выросла с 3% до 8%.
Доля детей в общем числе больных коронавирусом в последнее время выросла с 3% до 8%.
Фото из открытых источников
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Рекомендацию о дистанционном обучении приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Черновицкой ОГА.

По состоянию на 17 февраля в школах края COVID-19 болеют 233 ученики, 152 педагоги, 28 работников технического персонала. Поэтому следует принять неотложных мер, которые помогут сохранить здоровье детей и учителей, - сообщает пресс-служба ОГА.

Кроме того, по словам главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, доля детей в общем числе больных на коронавирус в последнее время выросла с 3% до 8%.

Это незначительный рост, однако дети приносят болезнь семью. 85% больных сейчас в семьях, где дети посещают учреждения образования, – сказала Наталья Гопко.

Кроме того, в Черновцах также почти на 30% превышен эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ. В области этот показатель пока в пределах нормы, однако за последнюю неделю количество заболевших на острые респираторные вирусные и инфекции увеличилось на 17,5%.

Руководствуясь рекомендациями областной комиссии ТЭБ и ЧС, решения относительно обучения в школах должны принять комиссии по вопросам ТБ и ЧС в территориальных общинах.

Как сообщалось, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. В больницах почти 100% заполняемость коек, больным не хватает кислорода.

коронавирус COVID-19 школы ОГА дисстанционное обучение Черновицкая область

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