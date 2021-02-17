На Буковине разоблачили во взяточничестве двух инспекторов пограничной службы

Инспекторам уже сообщено о подозрении

Инспекторам уже сообщено о подозрении

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Правоохранители разоблачили двух инспекторов пограничной службы Черновицкого пограничного отряда ГПС Украины на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Пограничники требовали и получили от гражданина 3350 долларов за содействие в незаконном перемещении через государственную границу Украины вне таможенным и пограничным контролем анаболических препаратов и товаров спортивного питания", - говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторам сообщено о подозрении и решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

Напомним, киевские таможенники обнаружили в международной бандероли детали к истребителю "МиГ-29”. Отправитель задекларировал "запчасти".

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет ускорить реформу таможни. По его словам, она должна стать удобным сервисом для бизнеса.