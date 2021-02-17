В Харькове мужчина пытался скрыть следы убийства пожаром (ВИДЕО)

Харьковчанин нанес более 20 ножевых ранений бывшей сожительнице и поджег квартиру

Харьковчанин нанес более 20 ножевых ранений бывшей сожительнице и поджег квартиру

Фото: Нацполиция

В Харькове в Немышлянском районе во время ликвидации пожара в квартире в пятиэтажном доме спасатели обнаружили тяжело травмированную женщину. Довезти ее до больницы не успели - она ​​умерла в карете скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Известно, что 16 февраля в 18:57 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на ул. Харьковских дивизий. На момент прибытия спасателей на пятом этаже в квартире горели домашние вещи. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. Из горящего дома пришлось эвакуировать 30 человек.

Во время ликвидации пожара спасатели нашли пострадавшую женщину, которая умерла в "скорой".

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время работы над раскрытием тяжкого преступления сотрудники Управления уголовного розыска совместно с коллегами из территориального подразделения полиции вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом", - сообщили в полиции.

Отмечается, что год назад она бросила мужчину из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же, злоумышленник не раз поднимал на женщину руку. Потерпевшая сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город. Вечером 16 февраля, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось 14 февраля, фигурант убийства Окуевой вышел из-под стражи по решению суда. Он будет находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что суд отпустил из-под стражи фигурантов дела убийства Амины Окуевой. Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года в результате обстрела автомобиля.