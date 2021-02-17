В Одессе задержали сержанта полиции во время ограбления гостиницы, - СМИ
Сейчас полная сумма ущерба устанавливается
Сейчас полная сумма ущерба устанавливается
В Одессе сержант полиции разбойничал вместе с товарищами. Во вторник, 16 февраля, правоохранителям поступило сообщение о том, что трое неизвестных, находясь в номере гостиницы, угрожая при этом ножом, украли деньги в сумме 500 долларов, личные документы и охранно-шумовой пистолет.
Об этом сообщает источник "Страны" в правоохранительных органах в среду, 17 февраля, пишет RegioNews.
Сейчас полная сумма ущерба устанавливается. Правоохранители по горячим следам задержали на месте происшествия шесть злоумышленников, среди которых был старший сержант полиции.
Напомним, в Запорожье руководство горсовета присвоило 400 тысяч на ремонте домов.
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