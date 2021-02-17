Ночью к крымским татарам пришли с обысками: есть задержанные

Пока известно о пяти случаях задержания

Пока известно о пяти случаях задержания

Фото: Facebook

В ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар, которые находятся в оккупированном Россией Крыму.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

В Крыму серия ночных вторжений ФСБ в дома крымских татар. Во временно оккупированном Крыму в 04:00 начались и в эти минуты еще продолжаются обыски в домах крымских татар. Пока известно о 5 обысков в Бахчисарае 2 обыски, по одному - в городах Симферополе и Белогорске, еще один обыск происходит в с. Заветное", - отметил он.

Известно, что среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму заставляют население вакцинироваться от коронавируса.