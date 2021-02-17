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17 февраля 2021, 11:04 50

Украина открыла два уголовных дела из-за ночных рейдов ФСБ в Крыму

17 февраля 2021, 11:04 50
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Были задержаны 7 крымских татар
Были задержаны 7 крымских татар
Фото: из открытых источников
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Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела по факту обысков Федеральной службы безопасности России в домах крымских татар.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает RegioNews.

Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Известно о задержании 7 человек: Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы, Эюповой Азамат, Ялкабов Тимур Муминович, Федоров Олег, Ибрагимов Эрнест, Сейдаметов Ленур, Шихаметов Яшар.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар, которые находятся в оккупированном Россией Крыму.

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