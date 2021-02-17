Украина открыла два уголовных дела из-за ночных рейдов ФСБ в Крыму
Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя открыла два уголовных дела по факту обысков Федеральной службы безопасности России в домах крымских татар.
Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает RegioNews.
Уголовные производства начаты по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенно-сти жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). За указанные незаконные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.
Известно о задержании 7 человек: Махамадаминов Абдулборий Махамадин оглы, Эюповой Азамат, Ялкабов Тимур Муминович, Федоров Олег, Ибрагимов Эрнест, Сейдаметов Ленур, Шихаметов Яшар.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пришла с обысками в дома крымских татар, которые находятся в оккупированном Россией Крыму.