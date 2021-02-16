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16 февраля 2021, 19:04 1

КСУ перевел свою деятельность полностью в режим письменных производств, что вредит прозрачности разбирательств, - Совгиря

16 февраля 2021, 19:04 1
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Сегодня Большая палата КСУ очередной раз выбрала письменную форму производства по делу
Сегодня Большая палата КСУ очередной раз выбрала письменную форму производства по делу
Фото из открытых источников
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В деле по конституционным жалобам относительно автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, Большая палата КСУ, выбирая форму производства, в очередной раз выбрала письменную, а не устную форму производства, что может негативно отразиться на прозрачности рассмотрения дела.

Об этом сообщила Постоянный представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Сегодня после длительного перерыва состоялось заседание Большой палаты Конституционного Суда, где рассматривался вопрос о конституционности положений Регламента Верховной Рады относительно т. наз. специальной процедуры, которая была применена парламентом для противодействия "поправочному спаму”.

Ольга Совгиря отметила, что это конституционное представление было внесено в КСУ еще в мае 2020 г., а решение по делу сегодня также не было вынесено.

Кроме того, в деле по конституционным жалобам относительно автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, Большая палата КСУ, выбирая форму производства, в очередной раз выбрала письменную, а не устную форму производства, что может негативно отразиться на прозрачности рассмотрении дела, - сообщила Совгиря.

Она добавила, что всего с момента вынесения резонансного решения по антикоррупционному законодательству (27 октября 2020 г.) Конституционный Суд "полностью перевел свою деятельность в режим письменных производств, что не может оцениваться положительно по причине приведенной выше".

Ранее Ольга Совгиря заявляла, что в повестку дня КСУ включаются преимущественно одни и те же дела.

Также депутат высказывала убеждение, что содержание КСУ очевидно не соответствует уровню эффективности его деятельности.

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