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16 лютого 2021, 19:04 22

КСУ перевів свою діяльність цілком у режим письмових проваджень, що шкодить прозорості розглядів, - Совгиря

16 лютого 2021, 19:04 22
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Сьогодні Велика палата КСУ вчергове обрала письмову форму провадження у справі
Сьогодні Велика палата КСУ вчергове обрала письмову форму провадження у справі
Фото з відкритих джерел
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У справі за конституційними скаргами щодо автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, Велика палата КСУ, обираючи форму провадження, вчергове обрала письмову (а не усну) форму провадження, що може негативно відобразитися  на прозорості розгляді справи.

Про це повідомила Постійна представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Сьогодні після тривалої перерви відбулося засідання Великої палати Конституційного Суду, де розглядалося питання щодо конституційності положень Регламенту Верховної Ради щодо т. зв. спеціальної процедури, яка була застосована парламентом для протидії "поправочному спаму”.

Ольга Совгиря зазначила, що це конституційне подання було внесене до КСУ ще в травні 2020 р., а рішення у справі сьогодні також не було постановлене.

Крім того, у справі за конституційними скаргами щодо автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, Велика палата КСУ, обираючи форму провадження, вчергове обрала письмову (а не усну) форму провадження, що може негативно відобразитися на прозорості розгляді справи, - повідомила Совгиря.

Вона додала, що загалом з моменту постановлення резонансного рішення по антикорупційному законодавству (27 жовтня 2020 р.) Конституційний Суд "повністю перевів свою діяльність в режим письмових проваджень, що не може оцінюватися схвально з причини наведеної вище".

Раніше Ольга Совгиря заявляла, що до порядку денного КСУ включаються переважно одні й ті ж справи.

Також депутатка висловлювала переконання, що утримання КСУ очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності.

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