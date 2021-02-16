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16 февраля 2021, 12:59 12

В Украине подали на регистрацию вакцину от коронавируса AstraZeneca

16 февраля 2021, 12:59 12
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В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины было подано заявление о государственной регистрации в Украине вакцины AstraZeneca против коронавируса. Заявку подали вчера.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, пишет RegioNews,

В ЦОС отметили, что вчера Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения, тем самым разрешила использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX.

"Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Минздрава Степанов заявил о попытке срыва вакцинации от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина население Минздрав

 
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