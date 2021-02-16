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Кабмин 17 февраля может снова ввести в Украине зоны карантина - Мокан
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16 февраля 2021, 16:37 23

Кабмин 17 февраля может снова ввести в Украине зоны карантина - Мокан

16 февраля 2021, 16:37 23
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Правительство планирует продлить режим чрезвычайной ситуации до мая
Правительство планирует продлить режим чрезвычайной ситуации до мая
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров на заседании в среду, 17 февраля рассмотрит возможность возвращения в Украине адаптивного карантина и разделения на "цветные" зоны.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил представитель правительства в Верховной Раде, нардеп Василий Мокан, передает RegioNews.

О финальных условиях и параметрах постановления, которое будет завтра принято, сейчас некорректно говорить, потому что еще идут дискуссии и обсуждения. Уверен, что завтра будет подробно рассказано все о адаптивном карантине. Речь идет о введении четырех зон", - заявил Мокан.

Он добавил, что правительство планирует продлить карантин с разделением на различные зоны и режим чрезвычайной ситуации еще на два месяца, то есть до мая.

По умолчанию будут действовать ограничения "желтой зоны", но в случае увеличения количества зараженных коронавирусом будут применяться ограничения "оранжевой зоны" с соответствующими решениями региональных комиссий", - сообщил нардеп.

Он отметил, что "красную зону", которая предусматривает ограничения, действовавшие во время зимнего локдауна, хотят вводить в случае большой нагрузки на медицинскую систему.

Мокан подытожил, что "зеленая зона" предусматривает полную отмену карантина и возвращение к обычным нормам жизни, и новый адаптивный карантин будет похож на тот, который действовал до локдауна за исключением некоторых нюансов.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, как будет вводиться "красная зона" во время адаптивного карантина.

коронавирус Кабмин карантин заседание красная зона зона

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