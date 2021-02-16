Кабмін 17 лютого може знову запровадити в Україні зони карантину - Мокан

Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації до травня

Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації до травня

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Кабінет Міністрів під час засідання у середу, 17 лютого розгляне можливість повернення в Україні адаптивного карантину та поділу на “кольорові” зони.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник уряду у Верховній Раді, нардеп Василь Мокан, передає RegioNews.

Про фінальні умови й параметри постанови, яку буде завтра прийнято, зараз некоректно говорити, бо ще тривають дискусії і обговорення. Упевнений, що завтра буде детально розказано все про адаптивний карантин. Йдеться про введення чотирьох зон", - заявив Мокан.

Він додав, що уряд планує продовжити карантин з поділом на різні зони і режим надзвичайної ситуації ще на два місяці, тобто до травня.

За замовчуванням будуть діяти обмеження "жовтої зони", але в разі збільшення кількості заражених коронавірусом будуть застосовуватися обмеження "помаранчевої зони" з відповідними рішеннями регіональних комісій”, - повідомив нардеп.

Він зазначив, що "червону зону", яка передбачає обмеження, що діяли під час зимового локдауну, хочуть вводити у випадку значного навантаження на медичну систему.

Мокан підсумував, що "зелена зона" передбачає повне скасування карантинних обмежень і повернення до звичайних норм життя, і новий адаптивний карантин буде схожий на той, що діяв до локдауну за винятком деяких нюансів.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантиную