09:14  16 лютого
Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже тисячу осіб
10:01  16 лютого
В Україні через негоду досі обмежено рух вантажівок на дорогах - ДСНС
08:11  16 лютого
Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано три порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 16:37 7

Кабмін 17 лютого може знову запровадити в Україні зони карантину - Мокан

16 лютого 2021, 16:37 7
Читайте также на русском языке
Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації до травня
Уряд планує продовжити режим надзвичайної ситуації до травня
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів під час засідання у середу, 17 лютого розгляне можливість повернення в Україні адаптивного карантину та поділу на “кольорові” зони.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник уряду у Верховній Раді, нардеп Василь Мокан, передає RegioNews.

Про фінальні умови й параметри постанови, яку буде завтра прийнято, зараз некоректно говорити, бо ще тривають дискусії і обговорення. Упевнений, що завтра буде детально розказано все про адаптивний карантин. Йдеться про введення чотирьох зон", - заявив Мокан.

Він додав, що уряд планує продовжити карантин з поділом на різні зони і режим надзвичайної ситуації ще на два місяці, тобто до травня.

За замовчуванням будуть діяти обмеження "жовтої зони", але в разі збільшення кількості заражених коронавірусом будуть застосовуватися обмеження "помаранчевої зони" з відповідними рішеннями регіональних комісій”, - повідомив нардеп.

Він зазначив, що "червону зону", яка передбачає обмеження, що діяли під час зимового локдауну, хочуть вводити у випадку значного навантаження на медичну систему.

Мокан підсумував, що "зелена зона" передбачає повне скасування карантинних обмежень і повернення до звичайних норм життя, і новий адаптивний карантин буде схожий на той, що діяв до локдауну за винятком деяких нюансів.

Нагадаємо, раніше у Кабміні розповіли, як вводитиметься "червона зона" під час адаптивного карантиную

коронавірус Кабмін карантин засідання червона зона зона

Вітренко пояснив, що кадрові зміни у "Нафтогазі" пропонує у відповідь на доручення прем'єра
16 лютого 2021, 15:07
Ляшко виїхав на Прикарпаття через ситуацію з коронавірусом
16 лютого 2021, 14:09
В Україні подали на реєстрацію вакцину від коронавірусу AstraZeneca
16 лютого 2021, 12:59
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram