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15 февраля 2021, 18:06 4

Нардеп Железняк заявил о пропаже видео с "кнопкодавством Шкарлета"

15 февраля 2021, 18:06 4
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17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала назначение Шкарлета, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал соответствующее представление
Фото из открытых источников
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Видео, на котором зафиксирован факт неперсонального голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки, исчезло. В связи с этим нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк требует отчета в парламенте главы управления госохраны Сергея Рудя.

Об этом Железняк заявил на согласительном совете Верховной Рады 15 февраля, передает RegioNews.

"Я вам хочу сообщить, что по факту кнопкодавства господина Шкарлета до сих пор нет официального видео от управления государственной охраны. Мне говорят, что 14 дней прошло и нет у них этого видео. Мне кажется, что это полное игнорирование парламента, поэтому считаю необходимым вызвать начальника этого управления Рудя Сергея Леонидовича, и пусть нам рассказывает, каким образом видео, запечатлевшее кнопкодавство, вдруг исчезло", — рассказал он.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в парламенте должны разобраться с этим вопросом.

В частности, по словам Разумкова, соответствующие техсредства уже передали в Раду и если будет подтверждена информация, что видеозапись отсутствует, то в парламенте будут искать способы ее восстановления.

Напомним 18 января Офис генпрокурора открыл дело в отношении "кнопкодавства" во время назначения Шкарлета министром, оозслідувати дело будут в ГБР.

Украина Верховная Рада кнопкодав плагиат парламент

 
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