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В Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой по "делам Майдана"
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15 февраля 2021, 12:29 31

В Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой по "делам Майдана"

15 февраля 2021, 12:29 31
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Народные депутаты хотят узнать текущие итоги расследования
Народные депутаты хотят узнать текущие итоги расследования
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову на час вопросов к правительству по поводу расследования событий Революции Достоинства.

Об этом Кондратюк заявила в ходе часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

Именно этого неделе 20 февраля мы будем чествовать память героев Небесной сотни... Я хочу внести предложение: на этой неделе пригласить в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования "дел Майдана", дать целостную оценку этим событиям", - отметила Кондратюк.

Также она призвала рассмотреть проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с седьмой годовщиной Революции Достоинства, поскольку "крайне несправедливым является отсутствие надлежащей оценки этих событий Верховной Радой этого созыва".

Напомним, ранее было сообщено подозрение еще одному экс-судье райсуда Киева по "делам Майдана".

ВР расследование Революция Достоинства дела Майдана Ирина Венедиктова

 
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