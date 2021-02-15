Активисты заявляют, что передадут США данные расследования по Шарию

Добиваются его включения в санкционные списки

Добиваются его включения в санкционные списки

Фото Укринформ

Партия "Демократична сокира" заявила, что передаст руководящим структурам США и стран Евросоюза, в частности Испании, материалы о причастности блогера Анатолия Шария к скандалу с пленками Андрея Деркача.

Об этом сообщили представители партии "Демократична сокира" на брифинге о результатах совместного с "InformNapalm" расследования, передаёт RegioNews.

По данным расследования представителей "Демократической сокиры" и InformNapalm, "скандал с пленками Деркача не мог бы состояться без такого человека, как Анатолий Шарий".

На этой неделе материалы расследования получат Министерство финансов США, Госдеп США, республиканцы, демократы, американские СМИ и общественные организации, посольство в Испании и власти многих других стран Евросоюза. А мы будем сопровождать этот проект, пока люди, которые в интересах России атакуют нашего стратегического партнера, не попадут в санкционные списки и не понесут определенные моральные и финансовые потери, - сообщили на брифинге.

Как отметили в партии, Шарий был "одним из топ-спикеров на эту тему, он убеждал украинцев и американцев в подлинности пленок, он требовал немедленно открыть надуманные уголовные дела".

Как заявили представители "Демсокиры", в срыве американских выборов также были заинтересованы Андрей Портнов, Виктор Медведчук, Игорь Коломойский и другие лица.

Они надеются на расширение санкций, введенных по отношению к Деркачу.

Шария в "Демсокире" называют "собакой на коротком кремлевском поводке" и утверждают, что он "получает деньги в спортивных сумках олигархического происхождения".

Справка: Анатолий Шарий – бывший журналист, который бежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Летом 2019 года Шарий из зарубежья объявил о создании "Партии Шария". Шарий через свой Youtube-канал распространяет пророссийские взгляды. С октября 2019 года его видеоролики начали выходить на канале "112 Украина", которые юридически принадлежат нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, а контролируется кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Как сообщалось, 21 января нардеп Гончаренко сообщил, что активисту из "Партии Шария" принесли повестку в СБУ. Правоохранители вручили повестку по делу о публикации в YouTube карты Украины без Крыма.