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12 февраля 2021, 11:06 13

СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные о боеготовности армии

12 февраля 2021, 11:06 13
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Агенты пытались завербовать разведчика одной из воинских частей
Агенты пытались завербовать разведчика одной из воинских частей
Фото: СБУ
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Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задачи по сбору секретных сведений о боеготовности и обеспечения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агентам поставили задачу получить секретные документы. В частности, об эффективности применения новых образцов вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины во время проведения АТО/ООС. Они также должны были узнать о перспективах оснащения и перевооружения частей и подразделений украинской армии", - говорится в сообщении.

Для выполнения задания агенты вражеской спецслужбы пытались за деньги завербовать разведчика одной из воинских частей.

Оперативники задержали агентов российской спецслужбы во время контролируемой передачи "секретных" документов и попытки их переправки российским кураторам оговоренным каналам связи. Операция происходила в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас в отношении разоблаченных агентов ФСБ РФ осуществляются процессуальные мероприятия по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что экс-разведчики пытались похитить одного из военных чиновников.

ООС РФ СБУ разведка военная техника агентурная сеть

 
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