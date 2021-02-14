Ермак считает, что рейтинг Зеленского падает из-за "враждебной пропаганды"

Глава ОП объясняет снижение поддержки президента "непростыми временами" и работой недоброжелателей

Глава ОП объясняет снижение поддержки президента "непростыми временами" и работой недоброжелателей

Фото: из открытых источников

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощная машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лживой информации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных обид просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто - это всем хорошо известно. Здравомыслящие люди, которые смотрят, слушают, возмущены этим потоком", - утверждает Ермак.

Он также заявил, что "уровень информационной политики в стране оставляет желать лучшего" и добавил, что якобы действующая власть не имеет никакого телеканала, который бы работал на нее.

Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против нее работает совершенно другая система - боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое доброе и нейтральное дело можно представить иначе. В это вливаются огромные деньги", - отметил глава Офиса президента.

Кроме того, по словам Ермака, не в пользу рейтинга Владимира Зеленского играет пандемия коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского упал. Кроме того, более половины граждан недовольны действиями Зеленского по борьбе с COVID-19.