Зеленский хочет ограничить полномочия ОАСК: что известно

Также он инициирует реформирование Высшего совета правосудия

Также он инициирует реформирование Высшего совета правосудия

Офис президента

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности по уменьшению полномочий Окружного административного суда Киева и реформирования Высшего совета правосудия.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает RegioNews.

Отмечается, что уже на следующей неделе народные депутаты смогут начать проработку законопроектов по функционированию судебной системы, инициированных Зеленским.

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий, которые распространяются на всю территорию Украины, убираются с исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы Верховному Суду в качестве суда первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможным любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на добродетель действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВРУ.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Как сообщалось ранее, 8 февраля в деле "пленок ОАСК" Вовка не смогли принудительно доставить в суд. Подано ходатайство о повторной попытке его принудительного привода.

Ранее глава ОАСК Вовк назвал решение ВАКС о его принудительном приводе в суд незаконным. Он не планирует выполнять "странное" решение Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 11 августа 2020 г. правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них был и председатель ОАСК Павел Вовк.