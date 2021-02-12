08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
17:03  12 февраля
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов по округу №87
18:15  12 февраля
Сутки в зоне ООС: семь нарушений "тишины", один военный ранен
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 14:58 541

На Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора

12 февраля 2021, 14:58 541
Читайте також українською мовою
Подозреваемый требовал денежные средства у одного из местных предпринимателей
Подозреваемый требовал денежные средства у одного из местных предпринимателей
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

12 февраля работники СБУ и Волынской областной прокуратуры задержали во время получения взятки в размере 200 тысяч гривен советника директора государственного предприятия "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области".

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Следствие считает, что советник директора госпредприятия, действуя по указанию отстраненного от должности заместителя директора ГП, выдвинул требование представителю хозяйственного общества о предоставлении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц предприятия и за подписание актов выполненных работ, а также за проведение окончательных расчетов с предприятием", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием и об избрании ему меры пресечения.

Напомним, на Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук.

взятка СБУ задержание Волынь ОГА Чиновник

Дело подозреваемого в коррупции полковника Минобороны передали в суд
12 февраля 2021, 14:21
В Киеве, Херсоне и еще ряде городов моряки вышли на протесты против коррупции
12 февраля 2021, 12:57
На Черниговщине разоблачили коррупционную схему с землями Нацакадемии аграрных наук
12 февраля 2021, 12:01
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua