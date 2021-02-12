На Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Следствие считает, что советник директора госпредприятия, действуя по указанию отстраненного от должности заместителя директора ГП, выдвинул требование представителю хозяйственного общества о предоставлении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц предприятия и за подписание актов выполненных работ, а также за проведение окончательных расчетов с предприятием", - говорится в сообщении.