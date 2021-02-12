На Волыни за взятку в 200 тысяч задержали советника главы облавтодора
12 февраля работники СБУ и Волынской областной прокуратуры задержали во время получения взятки в размере 200 тысяч гривен советника директора государственного предприятия "Служба местных автомобильных дорог в Волынской области".
Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.
Следствие считает, что советник директора госпредприятия, действуя по указанию отстраненного от должности заместителя директора ГП, выдвинул требование представителю хозяйственного общества о предоставлении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц предприятия и за подписание актов выполненных работ, а также за проведение окончательных расчетов с предприятием", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием и об избрании ему меры пресечения.
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