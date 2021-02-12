В Днепре СБУ задержала банду, которая занимались вымогательством в четырех областях

Злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного предпринимателя

Злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного предпринимателя

Фото: СБУ

Во время спецоперации в Днепре работники Службы безопасности Украины пресекли деятельность "силового крыла" межрегиональной преступной организации, которая занималась запугиванием людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после задержания лидера группировки по прозвищу "Ариец" в апреле 2020 года, часть ее участников продолжила криминальную деятельность.

Фигуранты, входившие в состав "силового крыла" банды занимались систематическим вымогательством денег у граждан путем угроз физической расправой и поджогом имущества потерпевших. Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного финансового консультанта в сфере ИТ-технологий", - говорится в сообщении.

Злоумышленники "гарантировали" мужчине беспрепятственное ведение бизнеса и в случае неуплаты денег угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники Службы безопасности Украины с привлечением Центра специальных операций "А", задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег ... один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями", - добавили в СБУ.

Теперь решается вопрос сообщения преступникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные о боеготовности армии.