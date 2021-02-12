08:55  12 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали две тысячи человек
10:03  12 февраля
В Украине без света остаются 86 населенных пунктов в шести областях
08:11  12 февраля
На Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2021, 11:47 9

В Днепре СБУ задержала банду, которая занимались вымогательством в четырех областях

12 февраля 2021, 11:47 9
Читайте також українською мовою
Злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного предпринимателя
Злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного предпринимателя
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Во время спецоперации в Днепре работники Службы безопасности Украины пресекли деятельность "силового крыла" межрегиональной преступной организации, которая занималась запугиванием людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, после задержания лидера группировки по прозвищу "Ариец" в апреле 2020 года, часть ее участников продолжила криминальную деятельность.

Фигуранты, входившие в состав "силового крыла" банды занимались систематическим вымогательством денег у граждан путем угроз физической расправой и поджогом имущества потерпевших. Оперативники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 тысяч долларов от местного финансового консультанта в сфере ИТ-технологий", - говорится в сообщении.

Злоумышленники "гарантировали" мужчине беспрепятственное ведение бизнеса и в случае неуплаты денег угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники Службы безопасности Украины с привлечением Центра специальных операций "А", задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег ... один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями", - добавили в СБУ.

Теперь решается вопрос сообщения преступникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные о боеготовности армии.

Днепр СБУ банда задержание вымогательство уголовное дело

СБУ поймала двух агентов ФСБ, которые собирали секретные данные о боеготовности армии
12 февраля 2021, 11:06
Впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство"
12 февраля 2021, 10:32
В "Борисполе" заблокировали контрабанду 10 тонн сигарет
11 февраля 2021, 20:02
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua