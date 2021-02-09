ЦИК зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в нардепы по 87 округу

Он выдвинут политической партией "За майбутне"

Он выдвинут политической партией "За майбутне"

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины Шевченко Александра Леонидовича, выдвинутого политической партией "За майбутне", в одномандатном избирательном округе №87.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ЦВК.

Во время заседания 9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в народные депутаты Украины Шевченко Александра Леонидовича, выдвинутого ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ "ЗА МАЙБУТНЕ”, в одномандатном избирательном округе №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года, - говорится в сообщении.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала двух кандидатов в народные депутаты Украины: Викторию Шилову – в ОИО №50 (Донецкая область) и Михаила Ноняка – в ОИО №87 (Ивано-Франковская область).

Как сообщалось ранее, у Порошенко выдвинули в нардепы Марусю Зверобой, которая судится с Зеленским. Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Также стало известно, что "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду - Кравчук. Обсудят выдвижение кандидатов.