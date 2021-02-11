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11 февраля 2021, 17:48 4

Корниенко назвал слухами вероятность замены Разумкова на Стефанчука на посту спикера

11 февраля 2021, 17:48 4
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Нардеп утверждает, что в партии царит конструктивная атмосфера
Нардеп утверждает, что в партии царит конструктивная атмосфера
Фото из открытых источников
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова на должности главы Верховной Рады первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.

Об этом глава партии "Слуга народа" сообщил на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Слухи разные ходят о различных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом... Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока что это действительно из области слухов, - сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что "не видел никакой конфронтации между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым".

То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите - везде была конструктивная атмосфера, - добавил Корниенко.

Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, считает ли президент своим конкурентом Разумкова. Там говорят, что президент относится к этому совершенно спокойно.

Слуга народа спикер Верховная Рада Дмитрий Разумков Александр Корниенко Руслан Стефанчук

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