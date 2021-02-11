Корниенко назвал слухами вероятность замены Разумкова на Стефанчука на посту спикера
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал слухами якобы намерение президента Владимира Зеленского заменить Дмитрия Разумкова на должности главы Верховной Рады первым вице-спикером Русланом Стефанчуком.
Об этом глава партии "Слуга народа" сообщил на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Слухи разные ходят о различных кадровых и не кадровых процессах. Давайте смотреть на реальную ситуацию: парламент работает, мы вчера обсуждали повестку дня следующей недели, мы это делаем время от времени с президентом... Мы долго обсуждали те законы, которые беспокоят общество: "евробляхи", закон об оружии... Мы не обсуждали, кто кого хочет назначить или снять. То есть пока что это действительно из области слухов, - сказал Корниенко.
Он подчеркнул, что "не видел никакой конфронтации между президентом и Разумковым, ни между Разумковым и Стефанчуком, ни между мной и Арахамией, ни между Арахамией и Разумковым".
То есть любые треугольники, квадраты и шестиугольники берите - везде была конструктивная атмосфера, - добавил Корниенко.
Ранее сообщалось, что у Зеленского рассказали, считает ли президент своим конкурентом Разумкова. Там говорят, что президент относится к этому совершенно спокойно.