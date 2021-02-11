Большой съезд партии "слуг" снова перенесли - Арахамия
Сегодня проходил "технический съезд", куда политика даже не пригласили
Сегодня проходил "технический съезд", куда политика даже не пригласили
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия приняла решение перенести свой съезд на март.
Об этом он рассказал в комментарии Vesti.ua, передает RegioNews.
Сегодня был "технический съезд". Меня туда даже не пригласили, а большой съезд пройдет в марте", - отметил Давид Арахамия.
О причинах переноса съезда партии политик не сообщил.
Ранее сообщалось, что политическая партия "Слуга народа" перенесла съезд со среды на четверг, 11 февраля.
Напомним, партия "Слуга народа" официально выдвинула бывшего спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты по 87-м округе в Ивано-Франковской области.
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