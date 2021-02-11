Стало известно, какие партии пользуются наибольшей поддержкой в начале 2021 года

Рейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность"

Рейтинг партий возглавляет "Европейская солидарность"

Фото: flickr

Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, по состоянию на начало февраля 2021 года сразу три партии имеют поддержку, которая отличается в пределах статистической погрешности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

Так, относительно больше голосов получили бы партия "Европейская солидарность", за которую отдали бы свой голос 12,2% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают соответственно 11,4% и 16,8%, партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%.

Кроме этого, четвертая партия минимально отстает от формальных лидеров (и ее поддержка ниже в пределах погрешности по сравнению с партией, формально занимает третье место в рейтинге). Партию "Батькивщина" поддерживают 8,9% среди всех респондентов и 13,2% среди тех, кто определился.

Дальше идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3,2%).

Ранее сообщалось, что решение Зеленского о закрытии телеканалов поддерживают не менее 35% украинцев - КМИС.

Напомним, ранее сообщалось, что наибольшую поддержку избирателей имеет правящая партия "Слуга народа". Также рейтинг доверия Разумкова больше, чем у Зеленского.

Президентский рейтинг: почти половина украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента.