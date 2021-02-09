Глава Минздрава Степанов живет в квартире за $850 тыс возле дворца "Украина" - СМИ

Квартира площадью 341 кв. м. записана на жену министра Наталью

Квартира площадью 341 кв. м. записана на жену министра Наталью

Фото: strana.ua

Министр здравоохранения Максим Степанов живет в квартире стоимостью $850 тыс. в небоскребе возле дворца "Украина" в Киеве и ездит на дорогом внедорожнике.

Об этом говорится в материале издания Страна.UA, передает RegioNews.

Журналисты сообщают, что недавно встретили Степанова у здания парламента, и его автомобилю якобы разрешено заезжать на дальнюю парковку под самый вход в здание Рады. Привез главу Минздрава личный шофер, без сопровождения и охраны.

Ездит главный медик страны на английской классике - внедорожнике Range Rover, стоимостью не более 2,7 млн грн (такая сумма значится в финансовой отчетности на сайте НАПК)", - говорится в сообщении.

Журналисты напоминают, что таким джипом в модификации с правым рулем владеет сама британская королева.

Издание сообщает, что Максим Степанов доезжает до работы в районе Мариинского парка, где находится Минздрав и Верховная Рада, предельно быстро, ведь его апартаменты находятся в деловом центре города.

Согласно декларации министра, его жена Наталья владеет квартирой площадью 340 кв. м. в небоскребе рядом с дворцом "Украина".

Отмечается, что стоимость квартиры не указана, но судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, предполагают журналисты, цена "квадрата" в 25-этажной высотке составляет около $2500.

Поэтому, квартира Степанова потянет на $850 тыс. Высотка обжитая. На входе и в лифте - пропускная система. Дежурит охрана и консьерж. А жители могут прямо с этажа попасть в подземный гараж", - рассказывают журналисты.

Также, по информации издания, в подземном гараже дома у семьи Степановых есть паркоместо.

Ранее журналисты узнали, что старшая дочь чиновника Анна получает степень МВА в Париже (Франция), а до этого закончила университет в Чикаго (США).

Также отмечается, что сын министра Михаил посещал элитную частную школу Kyiv International School, за обучение в которой Максим Степанов, согласно его декларации, в 2017 году заплатил почти полмиллиона гривен.

Напомним, 14 ноября глава Минздрава Степанов заявил, что не будет депутатом Одесского облсовета. Он шел первым номером в списке партии "Слуга народа".