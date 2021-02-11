Довыборы в Раду: кандидатом от "слуг" в Донецкой области стал глава Покровской РГА
Партия "Слуга народа" во время съезда в четверг, 11 февраля, выдвинула кандидатом в нардепы на довыборах по округу №50 в Донецкой области главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.
Об этом во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.
Что касается 50-го округа - мы остановили свой выбор на голове районной государственной администрации Покровска Андрею Бондаренко. Это человек из команды Президента и человек, который своей деятельностью за последний год воплощает на месте те стремление Президента к установлению мира, к улучшению социальных связей, взаимодействия с оккупированными территориями, открытию КПВВ, ЦНАП и так далее", - рассказал Корниенко.
Выборы в округе №50 в Донецкой области состоятся после досрочного прекращения Верховной Радой полномочий депутата Руслана Требушкина, который был избран мэром города Покровск.
Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.
Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.
Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.