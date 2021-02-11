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11 февраля 2021, 16:11 15

Довыборы в Раду: кандидатом от "слуг" в Донецкой области стал глава Покровской РГА

11 февраля 2021, 16:11 15
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Промежуточные выборы народных депутатов в округах №87 и №50 состоятся 28 марта 2021 года
Промежуточные выборы народных депутатов в округах №87 и №50 состоятся 28 марта 2021 года
Фото: dn.gov.ua
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Партия "Слуга народа" во время съезда в четверг, 11 февраля, выдвинула кандидатом в нардепы на довыборах по округу №50 в Донецкой области главу Покровской РГА Андрея Бондаренко.

Об этом во время брифинга сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Что касается 50-го округа - мы остановили свой выбор на голове районной государственной администрации Покровска Андрею Бондаренко. Это человек из команды Президента и человек, который своей деятельностью за последний год воплощает на месте те стремление Президента к установлению мира, к улучшению социальных связей, взаимодействия с оккупированными территориями, открытию КПВВ, ЦНАП и так далее", - рассказал Корниенко.

Выборы в округе №50 в Донецкой области состоятся после досрочного прекращения Верховной Радой полномочий депутата Руслана Требушкина, который был избран мэром города Покровск.

Напомним, "Слуга народа" официально выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в нардепы.

Также сообщалось, что ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Покровск выборы Верховная Рада Слуга народа Съезд Кандидат

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