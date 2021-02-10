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10 февраля 2021, 10:50 6

У Зеленского рассказали, считает ли президент своим конкурентом Разумкова

10 февраля 2021, 10:50 6
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Там говорят, что президент относится к этому абсолютно спокойно
Там говорят, что президент относится к этому абсолютно спокойно
Фото: УНИАН
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Президент Украины Владимир Зеленский не видит проблемы в том, что член его команды и один из идеологов "Слуги народа", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков фигурирует нынче рядом с ним в рейтингах потенциальных кандидатов в президенты.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Радио Свобода", передает RegioNews.

Подоляк прокомментировал данные ряда социологических опросов, которые показывают, что на следующих выборах президента Разумков мог бы составить конкуренцию Владимиру Зеленскому

"Рейтинги — это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно — как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики, это же всегда у нас было на протяжении многих лет. Кто там получил в рейтингах процент или два — неважно. И не просто для президента не важно, а для общества неважно ", — сказал Подоляк.

В целом же для мыслей о предстоящих президентских выборах у Владимира Зеленского, по словам Подоляка, сейчас нет времени. Советник утверждает, что президент сосредоточен только на своей работе и ее результатах.

"Кто думает о выборах — тот не может принимать принципиальных решений. Владимир Зеленский принимает принципиальные решения, все это видят", — говорит Михаил Подоляк.

Он также отрицает, что между Банковой и Грушевского есть напряжение из-за отдельной позиции Дмитрия Разумкова по ряду вопросов. По его словам, между Офисом президента и Верховной Радой сохраняется "рабочая коммуникация", которая, впрочем, не исключает "острых дискуссий".

"Это нормально для демократической команды. В итоге общая позиция команды власти (а, следовательно, и государства в целом) все же нарабатывается по большинству вопросов. Работа власти остается в пределах тех обещаний, которые давали все в команде власти, когда шли на выборы вместе с Владимиром Зеленским. Не работать вместе с командой — это действительно противопоставлять себя избирателям, которые поддержали эту команду. Вряд ли кто-то готов к такому противопоставлению", — отметил Михаил Подоляк.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Зеленского упал.

Украина спикер Верховная Рада президент парламент

 
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